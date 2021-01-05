輝灑自如——經驗之談 趨吉避凶

天氣乍暖還寒，很多人都會在一時間適應不來，特別是有呼吸系統疾病的朋友，在這些轉天氣的日子裏，尤其容易產生問題。而事實上，馬匹也會有同樣的情況出現，一些呼吸系統比較弱的馬，在換季的日子，很容易會舊病復發，最簡單的可能是發出異常呼吸聲，稍嚴重的有機會氣管多痰，而最麻煩的當然就是有出血的情況，在這些轉天氣的日子，尤其冬天是容易出現。



因為馬匹在冬天的情緒是相對較為穩定，所以我們很難去分辨到底一匹馬臨場，是情緒真的安穩還是感到不適，正如上星期在陣上出現問題的「大自然」，在馬匹亮相圈的表現甚文靜，沒想到會出現那麼嚴重的意外。當然天氣和馬匹的健康問題並沒有既定的關連，但這些很多都是經驗之談，所以老一輩的練馬師都會懂得如何安排旗下健康有問題的馬，在不同的時候出賽，就是希望將意外率減到最低。



朱鎮輝



