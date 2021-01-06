重點出擊——魅影揚飛轉場突圍

第八場「魅影揚飛」過往高峰期尚可在六十五分贏馬，上季則只能壓倒三四班升降機「正本開心」，戰鬥力予人倒退之感。但留意到牠上季是從賽事中跑起狀態，而非全季拼盡。今次筆者特別提起，原因是發現牠在總場次082有復甦跡象，該賽步速形勢不利追，卻可追上僅輸一身位。而事隔兩個月，回看該賽的「威進駒」、「浪漫組合」、「玩具達人」、「喜佳龍」和「佳運來」其後都一再跑得接近，「魅影揚飛」能造出第三快末段時間，估計應保持上季尾贏馬水準。雖然現評七十分沒有穩勝把握，但轉戰谷草遇較弱對手，有權突圍而出。
安西教練
虛疑貨幣比特幣（Bitcoin）近日升勢強勁，引起匪徒垂涎。一名投資者前晚出售十五個比特幣，相約兩名南亞裔買家交易，不料誤上賊車，被載至柴灣興民邨一處僻靜地點交收；其間兩人的四名南亞裔同黨乘坐另一私家...
2021-01-06
近年「直播帶貨」興起，而內地網絡主播為了「吸粉」送禮，奇招盡出，而低俗直播亦時有發生。周一有網民爆料稱一名女主播穿內衣賣男裝，惹網民熱議。有網民認為不雅，有人指為了賣貨無下限，也有網民認為穿內衣並不過份。而有內媒引述女主播回應：「我覺得挺雅，就這樣，不管。」 「直播帶貨」自二○一九年興起後，去年快速發展，亦導致亂象叢生。據報，在周一有網民爆料稱一名女主播在直播間只穿女性內衣的情況下賣男裝，由網上片段中可見，女主播換穿多件不同的男裝，並進行講解。 事件惹網民熱議。有網民認為不雅，有人指為了賣貨無下限，網民：「賣的是男裝，那為甚麼不找男模特？找個女模特還穿文胸，商家甚麼心思不是...
2021-01-06
新冠肺炎疫情對全球動物園造成一場前所未有的危機。多國都傳出因財政及食物來源的壓力，令多間動物園都要將動物送養。連英國愛丁堡動物園都可能不得不將僅有的一對旅英大熊貓送回中國。 旅英大熊貓「甜甜」和「陽光...
2021-01-06
據《星島地產網》報道，疫情持續起伏不定，有部份業主降價出售單位，令二手市場頻錄低市價成交，幅度介乎3%至5%，其中葵涌月海灣2座高層C室，以650萬易手，低市價約5%。 月海灣呎價1.57萬 利嘉閣首...
2021-01-06
投資者關注美國佐治亞州參議院議席選舉，選舉結果將關乎由民主黨抑或共和黨取得國會參議院控制權。另一方面，歐洲疫情嚴重，英國德國相繼封城，加上美國國會即將確認總統選舉結果，市場觀望情緒濃厚，美股表現反覆，...
2021-01-06
曼聯最近十一場各項本土賽事不敗，中場大將保羅普巴又回勇，領隊蘇斯克查矢言乘勇在今晚英格蘭聯賽盃四強的曼市打吡中主場擊退曼城，一雪去季此賽同階段被後者淘汰之恥。再者今仗有五個換人名額，對正受新冠肺炎疫情侵襲的藍月更不利，一於捧主勝。 （香港時間周四凌晨3:45開賽） 紅魔上周五元旦日英超主場2:1擊敗阿士東維拉，近十仗聯賽收錄八勝二和，連同聯賽盃八強客場2:0勝愛華頓，已十一場本土賽事不敗。該隊領隊蘇斯克查眼見球隊進步神速，揚言要在因為疫情而改成一場過的四強戰，快刀斬亂麻擊敗同城死敵，報回上季同階段總比數負2:3之仇：「我未有忘記上年英聯盃四強被淘汰一事，近來我們進步...
2021-01-06
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
抗疫期間Stay home居多，所以過去一年不少夫婦「搞出人命」，圈中頻頻傳出喜訊，繼上月胡杏兒、沈卓盈、余香凝等公布有喜後，現年40歲的樂基兒（Gaile）似乎跟老公Ian Chu也秘密「造人」成功...
2021-01-06
水務署與古蹟辦「矇查查」，險毀仿古羅馬建築風格的地下蓄水池，事件觸發公眾關注，並響應保育這個有逾百年歷史的水務基建，令蓄水池幾可肯定會被保留下來。但當公眾聚焦於這個出土的歷史建築物之際，其實有更多值得保留的古舊設施，長期被人忽視，任由風吹雨打，隨年月變得破落，甚至遭人破壞，所以拯救蓄水池，只是一個開始，社會需要研究有系統地保留香港的歷史面貌。 本港曾有多個歷史建築被破壞甚至清拆，例如現已被列為法定古蹟的景賢里，於○七年曾一度遭破壞，又如曾屹立於歌賦山上的何東花園，當年業主堅持拆卸，當局把花園列為暫定古蹟，爭取與業主磋商，並提出換地方案，但遭到拒絕，最終保育失敗，花園於一四年...
2021-01-06
第一場五班一二○○米。「威風駿馬」上仗是近兩季首次重回五班，該次筆者在《星島馬訊》貼作重心推介，理由是看好馬房早已作好催谷等落班，目標一早鎖定在該場五班泥地短途。最後，此駒雖然只能跑回一席沒威脅的第三...
2021-01-06