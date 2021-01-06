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重點出擊——魅影揚飛轉場突圍

2021-01-06 列印
　　姚本輝馬房上季初嘗冠軍滋味，確實可喜可賀，但部分馬匹連勝連升付出不少代價，像早前「英之星」和「正陽清風」都無故大敗，有可能因為過度拼搏令內在出現毛病，這方面單憑肉眼難以看出問題。

  第八場「魅影揚飛」過往高峰期尚可在六十五分贏馬，上季則只能壓倒三四班升降機「正本開心」，戰鬥力予人倒退之感。但留意到牠上季是從賽事中跑起狀態，而非全季拼盡。今次筆者特別提起，原因是發現牠在總場次082有復甦跡象，該賽步速形勢不利追，卻可追上僅輸一身位。而事隔兩個月，回看該賽的「威進駒」、「浪漫組合」、「玩具達人」、「喜佳龍」和「佳運來」其後都一再跑得接近，「魅影揚飛」能造出第三快末段時間，估計應保持上季尾贏馬水準。雖然現評七十分沒有穩勝把握，但轉戰谷草遇較弱對手，有權突圍而出。



安西教練

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