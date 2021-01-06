  • 2021年1月6日 星期三
  • 16º
  • 63%
熱門： 大嶼山行蹤在家工作新冠肺炎馬道立

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——零距離值得留意

2021-01-06 列印
　　第四場的「協霸神駒」上仗在馬會一哩錦標跑第六名，復課工夫明顯加強，快跳大多由巴度主理，矛頭擺明指向今仗。事實上，此駒是上屆一月盃亞軍馬，過往與巴度合作六次亦奪兩場頭馬，人馬再度攜手必須重視。

  第五場「零距離」上仗在港初出，起步不久即收慢以避開對手的後蹄，途中跑來有些搶口，直路上走勢亦欠集中，然而最終僅負兩個多馬位，表現絕不失禮。當然今仗排位並不理想，但幸好同場快馬頗多，若今次出閘順利，應可交出進步表現，值得留意。

Ian

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd