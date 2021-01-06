  • 2021年1月6日 星期三
  • 16º
  • 63%
熱門： 大嶼山行蹤在家工作新冠肺炎馬道立

日報新聞 > 馬經

勝在有方——富存英雄蓄銳搶分

2021-01-06 列印
　　「富存英雄」出道至今只有今季首仗上名，該仗除眼罩加綁脷帶下於千四米放入季軍，雖然賺了跑道形勢，但可氣走其後贏極強組之「是必飛飛」，另有蹄下敗將「愛逍遙」和「紅衣震撼」再入三甲，原來水準甚高。首次跑千四有如此貫注力，難度亦不低，反映轉投高伯新後表現大進，但可能此役耗力甚多，其後兩戰表現走樣。

　　今次稍休個多月，重戴眼罩兼轉場，又貫注了新鮮感，縮程遇對手大幅減弱，切入內疊前置後可憑班利為馬房搶分。

　　「首飾傳奇」也是落五班即表現遠比季初四班賽好，抽得一檔好位，可像大前仗般追入前兩名。

方駿暉

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd