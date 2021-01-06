勝在有方——富存英雄蓄銳搶分

近年「直播帶貨」興起，而內地網絡主播為了「吸粉」送禮，奇招盡出，而低俗直播亦時有發生。周一有網民爆料稱一名女主播穿內衣賣男裝，惹網民熱議。有網民認為不雅，有人指為了賣貨無下限，也有網民認為穿內衣並不過份。而有內媒引述女主播回應：「我覺得挺雅，就這樣，不管。」 「直播帶貨」自二○一九年興起後，去年快速發展，亦導致亂象叢生。據報，在周一有網民爆料稱一名女主播在直播間只穿女性內衣的情況下賣男裝，由網上片段中可見，女主播換穿多件不同的男裝，並進行講解。 事件惹網民熱議。有網民認為不雅，有人指為了賣貨無下限，網民：「賣的是男裝，那為甚麼不找男模特？找個女模特還穿文胸，商家甚麼心思不是...

2021-01-06