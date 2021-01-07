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日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——沈集成遙控照贏馬

2021-01-07 列印
　　剛戰起孖的沈集成昨晚又有馬贏，憑莫雷拉策騎的「永益善」再添進帳，不過練者並無拉頭馬，甚至沒有入場，據悉他身體稍感不適，現時新冠病毒橫行，為安全計亦非常合理，何況在家遙控一樣無礙展開攻勢！

馬場浮世繪
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