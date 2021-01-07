玖寶開齋捧一月盃

昨晚谷中舉行九場賽事，重頭戲一月盃由韋廄「玖寶」奪標。至於潘頓憑姚廄「上校」、賀廄「馬爾代夫」和容廄「嘉應精英」中三元，並於第八場賽後提前成為騎師王。其餘高伯新和周俊樂勝出「富存英雄」和「雪戰神駒」，攜手起孖。



昨晚戲肉是國際三級賽的一月盃，結果由蘇銘倫策騎韋廄「玖寶」勝出，練者韋達透露：「『玖寶』上仗非常欠運，起步緩慢失位，但末段後追不差，賽後其勇態保持，今場蘇銘倫亦努力造磅上陣，終於取得成果，為我贏出首場級際賽頭馬。此駒質素不俗，但很容易受周邊環境刺激，部署操練亦要小心翼翼，昨（前）日沙田山火，救火直升機不停在沙田上空飛過，令我不禁擔心這些聲音會對其有影響，幸好陣上仍能交出好表現。希望勝後有助提升此馬的信心，牠有長力且在鬆軟場地競逐最合，季尾階段出賽會比較有利。至於蘇銘倫是出色的騎師，我們過往曾有小誤會，現在已冰釋前嫌，今次更能攜手贏馬。」



至於潘頓昨晚憑「上校」、「馬爾代夫」和「嘉應精英」贏得三W，並且成為騎師王，而前駒練者姚本輝說：「『上校』賽前由梁家俊試閘，但今次四班千二米拆兩組，而他答應策騎『木火同明』在先，剛好潘頓有空檔，於是便交其壓陣。『上校』剛戰前置蝕了快步速，今仗潘頓稍留，馬兒在末段便有餘力。此駒今季踏入四歲更加成熟，稍後仍會主攻谷草千二，會否增加要視乎進度。」



另外，高伯新昨晚只派出「富存英雄」和「雪戰神駒」上陣，結果悉數由周俊樂經手贏馬，練者賽後說：「『富存英雄』今場贏馬歸功於鞍上人周俊樂，雖然賽前預計步速不會太慢，但他仍敢於採取主動跑法，而且判斷步速正確，令馬兒猶有餘勁勝出。此駒上季已經出賽，但經過長期學習後才學懂競賽，暫時還是讓牠集中跑谷草千二米較適合。」



其餘方嘉柏與巴度合作憑「精靈勇士」贏馬，練者表示：「『精靈勇士』馬主是我多年朋友，我很高興他們將此駒交予我訓練。這匹四歲馬曾接受膝部手術，幸好狀態逐步回起，今仗更成功贏馬，預期加分後跑一千至千二米均有機會。」



十九投注站今周五開放



鑑於農曆新年將至，為滿足顧客需求及疏導人流，馬會決定由本星期五起，開放十九間場外投注處，包括銅鑼灣謝斐道、北角電氣道、中環士丹利街、鰂魚涌英皇道、柴灣常安街、尖沙嘴漢口道、旺角彌敦中心、長沙灣青山道、石硤尾大埔道、新蒲崗崇齡街、九龍灣德福、牛頭角、觀塘廣場、葵芳、葵涌榮芳路、荃灣青山道、屯門市廣場、天水圍及上水石湖墟。



以上投注處的開放時間如下：日馬賽事（休息）、夜馬賽事（中午十二時至下午六時），其餘日子（中午十二時至晚上八時）。而服務只有投注戶口提存及兌換現金券或中獎彩票，不提供投注、開設及重啟投注戶口。馬會將因應最新情況，就二月份的場外投注處安排再作公布。



記者：文傑、亨利