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馬場浮世繪——南非皇后碟三強大鬥法

2021-01-08 列印
  南非凱尼沃斯馬場將於當地時間周六下午，舉行大都會錦標前最重要的「皇后碟賽馬日」。當天編有兩兩場一級賽，分別是途程千六米的皇后碟及千八米雌馬賽沙圈錦標。其中現在皇后碟一場，「彩虹橋」、「再顯光芒」和Belgarian這三匹南非最高評分馬匹將會交鋒，「彩虹橋」會由霍利時的兒子Luke主轡，精采可期。至於上季南非馬后Summer Pudding，就會在沙圈錦標擺擂台。

馬場浮世繪
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