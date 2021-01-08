史卓豐重新起飛

史卓豐自去年十一月尾策「輗多福」贏馬，至今已逾月賽無頭馬進帳，他坦言失望，但仍會集中精神工作，希望盡快打破悶局。論到周日九匹座騎時，史卓豐則認為以「是必飛飛」和「龍城猛將」最具爭勝機會。



容天鵬馬房的「是必飛飛」，今季踏入四歲後，表現較前準繩，大前仗在史卓豐胯下贏得在港首場頭馬，其後再跑兩場續跑田草千四米亦上名，周日「是必飛飛」回配贏馬功臣史卓豐，列陣於第四場四班千四米，騎者分析︰「『是必飛飛』今季成熟進步，而且跑法機動，無論前置或留後，都能夠發揮出實力，令其季內表現既好兼準。早前我再在晨課策馬快跳，牠全程走勢蜴順，經連拼多場之後，勇態仍然保持，今次再跑贏馬路程而負一二八磅不算重，當有機會再次拼得接近，甚至可擊敗一眾對手贏得季內第二場勝仗。」



苗廄「龍城猛將」最近表現回勇，先後於谷草千二贏馬及田泥同程得亞軍，周日續跑泥地千二，今季初騎的史卓豐說︰「『龍城猛將』的評分已下調至有利水平，成績隨即轉好，上仗跑最拿手的泥地千二，能只敗於受讓七磅且質素較新的『百寶袋』，並不足辱，何況本身已拋離季軍『威風駿馬』三個身位，以此伸算，表現其實不差，如今乘勇續於五班同程上陣，即使再遇『百寶袋』，然而今仗彼此負磅相同，只要『龍地猛將』跑回本身水準，當有力反先對手，再添一場頭馬。」



最後，史卓豐表示第八場「真勇士」上場是久休七個月的首戰，尚能只落後於頭馬『南區有』兩個多馬位，表現尚不算差。這匹文廄馬復課後，由史卓豐親操兩課，騎者表示已覺馬兒狀態開始回勇，周日列陣於第八場三班泥地千二米，即使對手中甚多擅長跑同程的惡馬，但「真勇士」仍是有望表現進步，走入前列一席。



特約記者︰文傑