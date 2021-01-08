張氏理論——譯名太長無必要

利雲度夫斯基當上去年球王是實至名歸，此子中文譯音極長，已省去小名羅拔了。近年香港譯外國球星中文名是愈來愈長，因為不少球星同姓而加上小名作識別，隨時出現七八個中文字譯名，實在太冗長了。如果利雲度夫斯基是一位來港策騎的騎師，譯名會限於三字，可能要譯為利羅拔了。



最後一位有四字譯名的外國騎師一定是澳洲騎師賀蘭杜夫，以後除非出現姓司徒或歐陽的華人騎師，難再出現四字騎師名（不計來港客串的日本騎師），因為真是不方便及不必要，同時馬名也限於二至四字。



賀蘭杜夫於八十年代中來港，當時馬會譯名會考慮評馬老行尊的意見，於是出了賀蘭當是複姓之決定。如果改於今天，賀蘭杜夫極可能變成賀傑夫，因為他小名是Geoff。賀蘭杜夫於港策騎了三年左右，之後不再獲發牌而改向澳門發展，是澳門第一代騎師，且是兩屆冠軍，幾年後掛靴從練，已廿餘年了，算是老澳門了。



張福元



