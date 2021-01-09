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馬場浮世繪——紅旺由俊暉團體投得

2021-01-09 列印
  現役香港競賽馬匹「紅旺」的投標已於昨日中午十二時截止，結果由俊暉團體以一百五十一萬八百港元投得。此駒之後繼續留在葉廄訓練。至於另一匹接受投標馬「紅星」，亦未有任何人投標。

馬場浮世繪
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