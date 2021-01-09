  • 2021年1月9日 星期六
  • 42%
熱門： 林建名行蹤WhatsApp天氣新冠肺炎

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——百寶袋可再贏一場

2021-01-09 列印
  姚廄「百寶袋」剛戰初跑泥地千二米，即大勝對手兩個多馬位而回，明日此駒再戰同程，鞍上人郭能表示，上場「百寶袋」是跑完千八米後匆匆再出，而且賽事早段受壓，形勢對牠來說可謂極之不利，最終能夠輕鬆贏馬，令他亦感意外。今仗「百寶袋」再跑贏馬途程而加磅不多，排五檔姚本輝亦認為形勢仍有利，有望再贏一場。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd