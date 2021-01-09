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馬場浮世繪——創世駒將遠征杜拜香港

2021-01-09 列印
  日本周日賽馬團體昨日於其官方網頁宣布，目前正在滋賀縣北方牧場放草休息，去年寶塚紀念賽和有馬紀念賽盟主「創世駒」，將報名參加三月二十七日阿聯酋美丹馬場舉行的杜拜世界盃賽馬日，及四月二十五日沙田馬場舉行的冠軍賽馬日，但屆時將於戰哪一場大賽出戰，則未有進一步透露。

馬場浮世繪
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