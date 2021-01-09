巴度寄望合夥年代

法國騎師巴度上周三晚策騎「精靈勇士」贏出今季第二十七場頭馬，且已連續三個賽馬日交出頭馬，可見他手風正順。明日沙田賽事，巴度七匹座騎均有實力，他昨晨收操後透露，對「合夥年代」和「成之寶」兩駒的機會最感樂觀。



「合夥年代」早前在莫雷拉胯下兩度熱倒後，剛戰易配巴度演出依然未有改善，然而，今仗此駒降五班跑同程，將提升其爭勝機會，巴度說：「雖然『合夥年代』近期陣上沒有犯錯，連仗走得接近，但始終礙於本身能力關係，演出未能進一步突破。不過今仗降五班出賽，跟實力較弱對手同場，將是其建功的好機會，何況牠已證明合跑千四米，近期狀態亦平穩，希望牠臨場能發揮出本身應有水準，便足以在此擊敗對手，贏出在港首場頭馬。」



成之寶做足準備



沈集成馬房的「成之寶」自去年十一月中出賽後，延至明日才再上陣，不過上月中牠試泥閘大勝而回，之後再由巴度親操多課，顯然為出戰今場泥地短途賽做足準備，騎者分析說：「現年四歲的『成之寶』試泥閘走勢實在吸引，牠起步不算最迅速，但早段順着本身步伐競跑，接着在轉彎開始逐步加速，直路上便拋離對手過終點，以當時走勢估計，馬兒不但較前成熟進步，亦很有機會合跑泥地賽。倘若今場早段步速正常甚至偏快，『成之寶』便有望一展所長，爭取佳績。」



最後，巴度亦提到希廄「美麗同享」早前試泥閘輕鬆跑第二，反映其狀態循序漸進，雖然今次初出跑田草千四米，需要跟多匹惡馬同場，形勢較為蝕底，但馬兒本身亦具有質素，只望臨場能夠發揮得好，便有機會走入前列一席。



特約記者：文傑