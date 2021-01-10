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頭號目標——連連行運信是有緣

2021-01-10 列印
　　第六場四班一六○○米，今次選「連連行運」作賽日重心之一，有某程度是迷信。參考同文鬼王亨每逢貼「快益善」，隻馬例必生生性性，不得不相信原來貼馬都有人夾馬緣這回事。

　　以馬論馬，第六場其實有能力的馬不少，「連連行運」只是其一，不過佢今季開始狀態回勇是188場次，最後因受困而三甲不入，之後225場次筆者選了為《頭條》大題馬，最後雖然被「保羅承傳」技術擊倒，但一席位置派41元，收穫都算不俗。跟住279場次縮程成熱跑第二，沒投注不算損失。到上仗又因受困而三甲不入，不過同188場次一樣，受困之下眼感好。今次加強配搭，一於再博一次，希望最後證明同此馬也投緣。

仲達
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