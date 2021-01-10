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勝在有方——百寶袋力足連捷

2021-01-10 列印
　　「百寶袋」今季首仗於田草千四以自殺式段速狂放，頭一千米交出57秒27，仍能取得第五名，受惠於快步速的「活力寶駒」和「捉金皇」其後可在四班入前兩名，足證水準甚高。其後轉到谷草中長途入二至四名，只算中規中矩。怎料上仗隔四日匆匆大幅縮程跑泥地千二，段段快開下狂勝曾在三班上名之「龍城猛將」，段速和總時間跟後一場之四班頭馬「高友之星」相若，應屬出色頭馬，原來泥地短途性能如此強勁。五歲PPG找到最佳出路後，今隔五星期等贏馬路程才再出，排檔適中，體重稍跌仍足可連捷。

　　「龍城猛將」近期可打疊入前兩名，確認有起色。剛戰能彈離曾在四班此程上名之「威風駿馬」和「上捕先鋒」，仍有五班中上級水準，可像盛時般打疊三仗入三甲。「翡翠劇院」曾在三班泥地千二得殿軍，初跑五班而有周俊樂相助，重戴眼罩會比上仗好得多。

方駿暉
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