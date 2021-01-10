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伊仁絮語——勇敢動力加程必合

2021-01-10 列印
　　第二場「喜多樂」上季跑田草千四曾輕取「利之喜」及「暴風俠」等五班頭馬，其後回升四班亦連場接近，證明踏入穩定期。上仗角逐一千米雖然嫌短，但末段收復不少失地，狀態已有起色，今次減夠分降班出戰，級數佔優之餘，同場對手亦只有「加州明雋 」新近上名，在強手無多的情況下，應可重啟勝門。

　　第六場「勇敢動力」來港後六戰均不入三甲，但表現不算太差。尤其上仗初戴眼罩跑田草千四，早段留守後方，直路上移至外疊展開衝刺，最後四百米造出全組第二快時間，後勁強橫。此駒父系為「宣戰」，母系FLYING ORCA則曾三勝二千米或以上途程，預計牠角逐中距離應更合適。今場快馬不多，希望牠能留守中間位置，留待末段將對手一網成擒。對手要留意兩匹輕磅馬「赤馬雄風」及「無極戰士」。

Ian
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