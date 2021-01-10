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重點出擊——眾歡笑千二最強

2021-01-10 列印
　　若按照「縮程賺級數」理論，除非馬匹的性能適宜扳長發展，否則既然在某路程取得成績，實在不宜無故增程，而「夢想成金」正是新鮮熱辣例子，相信幕後這番部署是為了進軍四歲大賽作測試，站在投注者角度，實在不應過分熱情。

　　閒話說過，今次第七場「眾歡笑」過往跑田草千二獲兩贏兩位，然而季初在三班入位之後，鄭俊偉便安排牠增程至千四，可能練者認為馬兒落腳轉慢，所以部署增程也無可厚非。但回看「眾歡笑」近兩仗角逐千四，即使受惠快步速也得個近字，顯然路程並不合適。

　　今仗終於鳥倦知還，縮程回師最佳出路。回看「眾歡笑」季內初出跑千二，賽事早段步速超快，本身沿途置於二疊五、六位，最終能與相同走位的「發財寶」串Q而返，反映彼此實力在伯仲之間。且看「發財寶」隨後能連場上名，由此推算「眾歡笑」跑田草千二最具威力。

安西教練
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