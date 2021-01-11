鮮股落鑊——中國建築有望見底

港股踏入新一年後氣勢如虹，恒指上周累漲647點。美股持續強勢，大市跟隨外圍高開82點，報27630點；早段短暫倒跌10點，報27538點，惟迅即掉頭向上，最高見27920點，升372點。惜二萬八關前遇阻，恒指最終收漲329點，報27878點；大市成交金額激增至2702.9億元。



港股持續交投暢旺，已是連續四日錄得逾2000億元成交，上周五更創逾年新高，反映投資者對投資產品需求旺盛。然而疫情遲遲未見終結，加上外圍因素影響，本港經濟面臨重大不確定性，特區政府去年更錄得逾3000億元財赤。於當前危急之際，早前有財金猛人建議以創新方式發展「明日大嶼」計劃，此方法無疑是今後發展重大公共項目的一個可考慮融資方向，意義深遠。



「明日大嶼」計劃造價高達6200億元，難免會引發掏空庫房憂慮。就此背景甚猛的前TOM集團首席執行官王兟提出，利用「創新公私營合作」方式，為計劃融資，包括在市場發債集資，以及由全港市民一人一股方式籌集資金，既毋須政府注資，亦可以全民共享成果。



據了解，歷任滙豐、高盛、TOM集團及TPG等機構高層、深諳資本市場操作的王兟計劃，以國際資本市場及香港全民共享的構思，為「明日大嶼」項目融資，完全免除政府注資所引發爭議。按王氏構想，其與一些私募基金等投資者，籌組成立一間名為「香港我哋家有限公司」為項目融資，由其本人任公司主席。籌措項目資金來源包括在國際市場發債融資，以及容許每名香港合資格市民參與成為股東。



王兟獻策明日大嶼



「香港我哋家有限公司」會向每名合資格香港市民免費送出認股證，這間公司未來有計劃上市，日後認股證可以換取上市公司股份，由於估計上市價值勢將上升，屆時市民行使認股證換股，將會獲得利潤。假如每名市民以一萬元換股，全港數百萬名合資格市民便會有數百億元資金。目前全球銀行水浸，投資者尋求穩定回報項目下，王兟建議的此方式，可具有一定吸引力，或可較前容易獲得市民接受。一旦成為首例並證明可行，不排除稍後可成為公營項目發展趨勢。



倘若「明日大嶼」項目成功上馬，數以千億元計的工程自可為建築業帶來龐大商機，建築股可以受惠。中國建築（3311）近期受政治因素打擊，股價低迷。其日前公佈2020年全年新簽合同總額近3.2萬億元人民幣，按年增長11.5%。中國建築上周五收報4.36元，跌2.89%，於持續跌浪後於低位開出長腳陀螺，有望見底，可以趁機低吸。



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