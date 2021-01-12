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馬場浮世繪——陳嘉熙調倉轉投方嘉柏

2021-01-12 列印
  馬會昨日公布，已調配七磅見習生陳嘉熙至方嘉柏馬房，即時生效。季內只贏過一場頭馬的陳嘉熙，原隸屬羅富全馬房，兩師徒經過商議後，羅富全同意讓熙仔為不同馬房效力，將有助事業發展。兩人分道揚鑣之際，羅富全表示滿意熙仔的工作操守與態度，並日後會續予支持；陳嘉熙就感謝羅富全在一直給予的幫助和支持。

馬場浮世繪

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