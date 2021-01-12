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馬場浮世繪——利敬國勇奪南非皇后碟

2021-01-12 列印
  南非凱尼沃斯馬場上周六舉行兩場一級賽，第一百六十屆皇后碟方面，由史奈斯訓練的Jet Dark憑三歲馬受讓十一磅的優惠，在利敬國胯下偷襲成功，以四分三馬位擊敗「彩虹橋」奪標，成為史上第二匹勝出此賽的三歲馬，另外兩匹同由史奈斯訓練的Belgarion和「再顯光芒」，則分列季軍殿軍。至於雌馬一級賽沙圈錦標，馬后Summer Pudding爭取十連捷失敗，只得跑第七名，反而由郭克訓練的次熱門「無敵女王」，則以兩個多位輕勝而回。

馬場浮世繪

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