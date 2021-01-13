重點出擊——幸福老撾打疊再贏

可能是谷草賽事水準較低，所以那些實力較次的馬匹都不會貿然轉戰田草，除非部署減分則例外，遂形成同一批馬經常鬥來鬥去，像出自總場次181的「南莊加寶」、「勞動創造」、「健康在望」和「幸福老撾」，這四駒其後都有佳作，證明此賽水準絕非泛泛。



細看181場次上述四駒，頭馬「南莊加寶」勝後跑千八續拼入Q；「勞動創造」則最近補中頭馬，蹄下敗將是今仗的「威進駒」和「金期莊家」；而「健康在望」與「進力之城」其後再碰頭，能一起壓倒「超趣」先過終點。由此進一步說明，出自總場次181的馬匹確不簡單！



第八場「幸福老撾」正是181場次精品，雖然上仗已贏馬，但今仗續配周俊樂減磅，比起181場次還少負五磅，而且排檔又較上仗大幅內移，爭勝條件齊備，大有機會打疊再贏。



安西教練



