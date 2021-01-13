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伊仁絮語——好運寶馬弱組出擊

2021-01-13 列印
　　第二場的「好運寶馬」是新加坡兩歲馬王「一哥」在港首匹上陣子嗣，九月開操至今共三度試閘，悉數由巴度主理，最近兩課大閘均考驗後勁，試來反應頗佳，狀態已有八分水準。今仗初出遇上一組平庸對手，如臨場有票就要留神。

  第六場「電訊火箭」除了上仗軟顎移位而大敗之外，季內其餘六仗均獲獎金。回看048場次跑谷草千二，如非直路受阻應已取勝；翌仗則受制於慢步速，最終僅以頸位不敵「戰熊三千」，但末段時間是全組最快！今仗轉換配備擺出鮮明戰意，值得捧場。

Ian

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