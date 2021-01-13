勝在有方——金元寶馬憑級數出冷

「金元寶馬」從七十一分降下之自購馬，上季跌至四班也只得殿軍，但鄰近對手「三圓䮭路」和「超勁勇士」其後各加添兩捷，水準不低。今季轉投希斯馬房後首三仗均入三甲，能跟「紫菜福星」互有勝負而氣走其後能勝之「海島材子」和「心中有您」，戰鬥力提升至四班中上級。剛戰未必是眼罩累事，可能連拼三仗後密跑，賽後更發現軟顎移位，敗不足據。今次刻意隔兩個月才再出，喜見體重回升，本身過往低潮期也曾在谷草千二米一再跑近，應是配合「人和家興」而來，如切入二疊可憑較高級數出冷。



「電訊火箭」重戴眼罩回師谷草，如有合適際遇也有冷機。



方駿暉



