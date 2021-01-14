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馬場浮世繪——東方雷為何良贏第六百W

2021-01-14 列印
　　何良今季雖然養馬量不多，但成績仍算不錯，昨晚他便憑「東方雷」取得季內第七W，而且這是練者開倉後的第六百場頭馬，別具意義。賽後良哥笑言原來已經工作了這麼多年，一切平常心面對！

馬場浮世繪
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