莫雷拉潘頓齊起孖

莫雷拉昨晚連場跑入前列，包括勝出何廄「東方雷」和韋廄「進力之城」，最終亦成為騎師王；而韋達則另贏「富祿」，同告起孖。其餘潘頓憑丁廄「金枝玉葉」和沈廄「艮志騰雲」包辦第六口孖寶。



莫雷拉昨晚起孖兼成為騎師王，其中「東方雷」為何良帶來從練後第六百W，練者透露：「『東方雷』比較遲熟，目前正持續進步，近仗牠一再在叩勝門，今仗排三檔靚位，莫雷拉發揮好，終於成功出頭。稍後我仍會安排此駒跑谷草，一哩和千八都合腳法。」



至於潘頓憑「金枝玉葉」和「艮志騰雲」包辦第六口孖寶，前駒今仗連捷，練者丁冠豪說：「『金枝玉葉』之前陣上早段易搶口，如今則學懂留力，最後二百米才衝得最勁，當然牠未完全成熟，仍在學習中，但情況肯定較前時有改善。至於此駒早前戴眼罩，其實是郭能建議的，但上仗潘頓經手贏馬，所以今仗只好繼續由他策騎，在此我要向郭能說聲不好意思。」



「艮志騰雲」練者沈集成則說：「『艮志騰雲』來投時左前腳有點問題，所以我安排牠到從化休養，由於在當地很開心，回港後便能一出即勝。上仗此駒沿途三疊際遇欠佳，今仗因為薛恩要騎『人和家興』，所以改由潘頓操刀，結果成功補中。」



其餘「活力得勝」由史卓豐爆冷食頭胡，練者蘇保羅指：「目前在香港的騎師都具世界級水準，他們有能力因應臨場情況，作出決定。今場我並沒指示史卓豐讓『活力得勝』中段發力，事實上，今仗頭一千米的步速正常甚至偏快，後來才漸漸轉慢，史卓豐憑經驗決定提前發力，入直路前及早拋離對手，成為僅勝的關鍵。此駒比較均速，今仗首度勝出四班賽，證明有進步，希望之後繼續有好表現。」



陽明高高續攻短途賽



而呂健威和苗禮德則分別憑「陽明高高」和「冠寶駒」贏馬，前者表示：「『陽明高高』跑一哩表現稍失色，所以近仗我一直牠安排縮程，希望有所突破，無疑今仗千二米或會嫌短，但排四檔有利，早段步速也不快，令其沿途有遮擋，得以勝回一仗，之後應該繼續在短途賽出擊。」



苗禮德賽後則說：「『冠寶駒』今季成熟進步，且增程跑中距離威力更大，上場勝後今仗只多負四磅，賽前我只擔心排位不利，幸好田泰安發揮出色，起步不久便順利移往內欄，待入直路才移出外疊望空，終點前力壓對手勝出，預期牠加分不會太多，再出仍可爭勝。」



另一方面，世界最大賽馬及育馬集團之一的朱德望牧場前日宣布，牧場的創辦人鴨都拿王子不幸離世，終年八十三歲。鴨都拿王子於一九八○年創辦朱德望牧場，四十年來名下共有一百一十八駒贏出一級賽，當中一百零二駒為牧場自行培育。近年最為人熟識的為「成全寶」和「范高爾」等。



此外，全澳洲每年最重要馬匹拍賣會之一的神奇百萬周歲馬拍賣會，前日起一連七日在黃金海岸舉行，在昨日的拍賣會上，一匹呂廄鎮倉寶「金鎗六十」的同母妹妹，被香港買家以All Winners Thoroughbreds的名義，以約二百六十五萬港元購入，該駒父系為新種馬Capitalist，但其子嗣在今次拍賣會卻甚受歡迎，多駒均以高價成交。至於這匹「金鎗六十」的妹妹會否來港服役，現階段乃未知之數。



記者：文傑、亨利