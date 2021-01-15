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馬場浮世繪——首輪拍賣會勢將延期

2021-01-15 列印
  受新冠病毒疫情影響，今季首輪國際馬匹拍賣會亦極有可能如上季一樣要延期舉行，因為即使馬匹運送方面無礙，然而隨馬來港的工作人員抵港後，須檢疫隔離二十一天，而且來自英國或曾在過去二十一天曾經逗留英國者，暫時不准入境，所以在別無選擇的情況下，首輪拍賣會勢難如期於三月十九日舉行。

馬場浮世繪
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