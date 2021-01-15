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馬場浮世繪——小霍利時破格提早畢業

2021-01-15 列印
  霍利時的十九歲兒子Luke，剛獲南非馬會升格為大師傅，本來按當地賽例，即使他贏夠頭馬數目，亦要見習足五年才畢業，但因Luke已連贏兩屆南非冠軍見習生殊榮，累積勝仗接近二百五十場，遂獲提早升格。

馬場浮世繪
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