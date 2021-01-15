潘頓送福大眾開心

潘頓於周三晚谷戰憑「金枝玉葉」和「艮志騰雲」起孖，近來搏殺持續得心應手。周日沙田賽事，潘頓的九匹座騎惡氣十足，大有機會連場數胡。昨晨收操後，他透露希望可以乘勝追擊，最睇好是俱出戰本身正宗路程的「福逸」和「大眾開心」。



高伯新馬房的「福逸」，上場久休復出兼負一三三頂磅，依然可輕取之前連贏兩仗的「平海掌星」掄元，賽後練者表示，曾擔心馬兒負重磅出賽會耗力太多，或考慮安排休息，惟事隔三周，「福逸」於周日將升班出戰，潘頓分析︰「『福逸』上場贏馬姿態輕鬆，而且復課後操練正常，日前我策騎牠快跳的走勢甚好，反映經上賽硬拼，狀態不但無受影響，反而較前更勇，今次再次上陣絕對是合理部署。何況牠今次再跑勝程田草一千，負磅卻比上場輕了八磅，有足夠條件升班再捷。」



羅廄「大眾開心」初出即贏，但隨後三場都無再捷，周日列陣於第六場四班千四米，潘頓解釋︰「贏馬一役，其表現固然出色，但翌仗遇到『速遞奇兵』，落敗則不可作準；之後增程至千四米就輸在接連排大外檔，發揮上受到限制。幸而馬兒操練時走勢仍佳，勇態無低落，今仗再攻千四米，對手中巴無任何超班馬，只要牠臨場有較佳際遇，足以收復前失，贏得第二場勝仗。」



最後潘頓提到，第三場羅廄「黃金甲」肯定是現役的最佳泥地中距離賽駒之一，但受新冠疫情影響，現時難以預計牠能否按計畫在三月下旬出戰杜拜，既然目前有合適的泥賽可爭功，自然要把握機會爭取頭馬。他又說︰「縱使今仗負頂磅出賽，但『黃金甲』級數夠高兼跑法主動，當有望再展所長，雖負頂磅仍屬爭勝分子。」



特約記者︰文傑