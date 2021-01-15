張氏理論——育馬講究天氣水土

近日又有人倡議於大灣區市育馬，老張不會是持份者，但客觀而言，不大可行，勉強成事也不會成功。因為培育純種馬，除了先天血統條件，更要適合環境，而傳統上較涼快地區比熱帶好，而當地土質要石灰多才好。因此日本要選北海道育馬，而馬來西亞已試了育馬二、三十年，基本上也不算成功。



於西方地區，仍可分級定最佳育馬國。以歐洲而言，法國不及英國，而英國也次於愛爾蘭。美加方面，加拿大太冷，就算是「北地舞人」也實際是美國北部馬，而美國以根州最好。澳紐方面，紐西蘭的水土明顯優勝澳洲。而最新勢力不是中東杜拜，而是日本北海道了。老張更科學化解釋，理論上純種馬始祖是阿拉伯馬，即出於熱帶，但純種馬於熱帶是不太適合成長。



不少英愛馬來港後要極長時間才可適應，原因不止是天氣及環保，老張認為與水有關係，因為英愛的水極硬，而香港食水九成是河水，只一成是雨水。



張福元