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馬場浮世繪——野田重擊未有退役打算

2021-01-16 列印
  於上月爆冷捧走香港短途錦標的日本馬「野田重擊」，並未有如其他參加今屆香港國際賽的「頌讚火星」、「樸素無華」和「勝出光采」般賽後退役轉投配種行列，該駒練馬師安田隆行透露，「野田重擊」今年將繼續服役，並將在三月二十八日中京競馬場舉行的高松宮紀念賽復出，屆時將由川田將雅主轡。

馬場浮世繪
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