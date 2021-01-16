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馬場浮世繪——烽煙四喜泥戰收復前失

2021-01-16 列印
  苗廄「烽煙四喜」過往在泥地中距離表現出色，可是今季兩戰此程均只得第四，明日此駒再跑同程，練馬師苗禮德表示，雖然「烽煙四喜」季內未嘗贏馬，但是均所負不遠，而且拼過幾場之後，馬兒狀態逐漸回勇，今次再跑泥地中距離，負磅較前驟減十二磅，隨時有力收復前失，贏回一場頭馬。

馬場浮世繪
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