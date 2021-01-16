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馬場浮世繪——下周日歡送美麗傳承

2021-01-16 列印
  香港馬壇歷來其中一匹最出色的馬王「美麗傳承」早前經已退役，馬會將於一月二十四日星期日沙田賽馬日為牠舉行歡送儀式。同日沙田將合共上演三項重點賽事，其一為「美麗傳承」曾於二○一九年攻下的一級賽董事盃，另外兩項分別為一級賽百周年紀念短途盃及香港經典一哩賽。

馬場浮世繪
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