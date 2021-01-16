史卓豐再傳捷報

法國騎師史卓豐上周日策騎「是必飛飛」贏馬，打破之前超過一個月悶局後，接着周三晚再夥拍「活力得勝」爆冷取勝，手風逐漸回順。明日沙田賽事，史卓豐只有六匹座騎列陣，他坦言當中不乏實力分子，並以「捷報」和「有得精彩」最有機會為他帶來頭馬。



現年四歲的「捷報」前仗初出由史卓豐策騎，在田草千四米跑第五，落後頭馬「嘉應精彩」三個多馬位，上場改配蘇銘倫卻未能上名，明日此駒回配史卓豐，轉戰泥地中距離賽，他說：「雖然『捷報』是今季才來港的北半球馬，但牠很快便適應本地環境，兩次上陣均走得接近，有此表現已算是相當難得。今次『捷報』轉戰泥地賽，以其來港前曾在膠沙地贏馬，以及早前試泥閘的走勢來看，理應會適合發揮。雖然今仗的對手中，多駒均有同程賽績根據，但『捷報』近日進度理想，憑其本身的質素，有力加入戰圈，我有信心牠可在前列歸來。」



苗廄的「有得精彩」上場增程跑千四米落敗後，今仗將回師贏馬路程千二米，早前練者亦將此駒交了史卓豐過檔試大閘，騎者表示：「『有得精彩』該課閘全程走勢輕鬆，造出的時間亦不錯，相信體力已回復，狀態亦好。今仗此駒大部分對手是未有表現的質新馬，應該佔有優勢，至於臨場會否沿用贏馬時的前領跑法，還是改以其他方式發揮，我將與練馬師苗禮德研究之後才作決定。」



最後，史卓豐提到「元朗之星」日前由他過檔快跳時走勢良好，目前狀態不成疑問。此駒一向以陣上演出穩定見稱，明日列陣最合適的千四米，將以良好狀態迎戰。以其天生速度，估計起步後可以順利搶出領放，又或守在前列位置，以其最佳跑法爭取成績。



特約記者：文傑