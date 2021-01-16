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賽馬韋論——賽馬日在線來料

2021-01-16 列印
　　近日掀起社交移民潮，來到周日這股浪潮預期會蔓延到馬場，皆因網台《贏跑賽馬台》將為馬迷帶來新時代賽馬直播享受。由馬場博士黃以文、理性冷靜派掌門人仲達、冷門專家安西，還有智慧型投注達人V姐所主持的即場賽馬直播《賽馬日在線》，鐵定周日開波！四位專業評馬人由馬匹實力、即場跑道偏差、以至賠率分析，為你提供投注靈感，開拓贏錢之道！

　　馬迷們無論身處何地，只需登上YouTube，賽馬實況盡呈現眼前，聲畫賠率俱備，測試時與官方同步（部份時間甚至更快），最重要是完全免費，請上YouTube訂閱《贏跑賽馬台》，賽馬日頭場開跑前半小時約定你！

　　所謂行運時的決定多數是明智，正如馬場上，筆者認為前列馬房的部署決定也相對可信，周日賽事第七場「悅驫」今季兩仗的確令捧場客失望，但今回加配備是羅廄季內殺着，安排縮程如遇快步速，有權後上一網成擒。

韋少

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