  • 2021年1月17日 星期日
  • 17º
  • 51%
熱門： 新冠肺炎港鐵長者優惠貓店長滙豐

日報新聞 > 馬經

頭號目標——明欣賞重響勝鼓

2021-01-17 列印
　　第五場四班一二○○米，「明欣賞」臨場可能會是四倍左右的熱門，不過筆者依然認為值博。其實牠今季首仗也是配周俊樂，在蝕了慢步速之下僅差鼻位追不上「共創繽紛」，早已顯示此匹自購馬今季踏入五歲後正處大熟期，亦估計馬房將會盡用。之後兩仗雖然因升上三班而未能再添戰功，但156場次再次蝕慢步速後追第五，在巫顯東胯下末段追勢不遜隔仗補中的「共同勝利」，誰敢說牠適應了三班步速之後不夠爭？

　　因此，「明欣賞」上仗回降四班重配周俊樂，成熱相當合理，可惜遇上當日場地偏快，令上半場模式大利前置，而且一放而回的更是接戰征服三班的超級馬「人和家興」，前駒只追回一席第四也非戰之罪。事實上，在其隔籬左右的「駿益善」、「紅鬃烈馬」之後都再有好表現。

　　今次幕後刻意讓「明欣賞」小休並北上從化補足新鮮感，唞夠即再戰勝程，而且再次借用周俊樂，擺明戰意十足，在有利中外疊後追的田A，只要取位順利，能重響勝鼓的機會極高。

仲達
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd