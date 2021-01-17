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勝在有方——浪漫組合半冷值博

2021-01-17 列印
　　「浪漫組合」去年初閹後表現循序漸進，於泥地熱身一仗後轉跑田草千四，早段失地甚多，於C+3不利之外疊以終極時速22秒07衝近一步不蝕之「威進駒」。翌戰再度劣勢下追近賺盡形勢之「星運明爵」，確認漸適應環境。前仗增程遇偏快步速，跟得急仍能追過最近入Q之「美麗日子」，證明跑法夠機動。剛戰改戴面箍，又在C+3之不利外疊跟得急，本身頭三段也交出1分10秒49，蝕跑道和步速形勢後僅被其後再勝之「天駟」彈離兩乘半，應屬出色季軍，至少有三班中上級水準。今次隔四星期，縮程遇對手減弱，配上巫顯東必有分頭，半冷值博。

　　「糖糖幸運」上仗初戴面箍段段快開下以佳速拋離翌戰輕勝之「三圓䮭路」，三班必夠，即使內側快馬多，四歲虛分馬如形勢合適仍有連捷機會。「疾風明駒」季初曾在田草千四追近「電子群星」和「嘉應精彩」，水準夠高，經一輪中長途回氣後重返此程，最佳冷配。

方駿暉
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