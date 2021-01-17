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伊仁絮語——雷霆戰駒今次最弗

2021-01-17 列印
　　第四場「雷霆戰駒」首戰出跑田草千二，臨場是九十九倍巨冷，表現乏善可陳；翌仗改跑泥地並增程至一哩，埋門得十七倍，走勢果然大幅進步，末段衝刺良佳，最終負於「兩全其美」及「榮冠大道」等路程專家。今仗排位雖未算理想，但狀態誠是季內最佳一次，繼續由冷殺手楊明綸操刀，只要早段不落後太遠，應可構成威脅。

　　第十場「燦爛承傳」在英國兩勝千四米，更曾代表古摩亞集團出爭沙特打吡，並於雅士谷的千六米讓賽大不列顛錦標跑獲季軍，賽績頗佳。去年八月抵港後，此駒工夫循序漸進，前後三度試閘，表現亦愈見進步，尤其是近期的千二米泥閘，末段稍加催策即交出良好反應。今仗排一檔，可避免不必要的蝕位，同場對手非強，且看能否一出即勝。

Ian
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