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馬場浮世繪——馬場抗疫繼續高規格

2021-01-19 列印
  明夜谷戰，跑馬地馬場的抗疫措施維持近來規格，除練馬師、騎師及馬會相關職員，只准馬會董事及有馬匹出賽並已預先訂座及經馬會核准的馬主，以及其家屬或同行會員入場。入場人士亦必須先檢查體溫、填寫健康申報表及在場內佩戴口罩。至於任何曾離港而正受檢疫令管限者，或者曾與此類人士有密切接觸卻未經檢測者，以及於賽馬日前十四天內居處有確診個案的人士，都不獲准入場。而各場賽事之後，凱旋門上只准贏馬練騎及馬主每兩人一次拍照，並不會安排其他儀式。

馬場浮世繪

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