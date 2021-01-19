  • 2021年1月19日 星期二
  • 17º
  • 54%
熱門： 新冠肺炎港鐵長者優惠貓店長滙豐

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——戴圖理世盃嘉年華復出

2021-01-19 列印
  意大利騎師戴圖理自去年十一月二十日在巴林出賽後，無再上陣，至上周六才於英國新市場復課操馬。戴圖理今日會啟程前赴杜拜，預備於周三在美丹馬場展開的杜拜世界盃嘉年華復出，直至三月二十七日舉行杜拜世界盃賽日為止。此期間，他或會於下月轉戰沙地阿拉伯首都利雅德，在沙地盃賽日上陣。反而因英國已將防疫措施提高至最高級別，所有從外地回國人士都要強制隔離七至十日，戴圖理暫不會在英國出賽。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd