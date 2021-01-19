輝灑自如——防疫工作 說易行難

看到昨天有關澳洲網球公開賽的新聞，不禁再次感恩上個月舉行的香港國際賽能夠順利完成，絕對是一種福氣。澳網是每年網壇相當重要的盛事，本年度的比賽將於下個月八號揭幕，而參戰球手也在這幾天陸續經由包機去到澳洲，殊不知在最近的兩班包機中，分別發現有四名及一名的新冠肺炎患者，而身處這班飛機的所有人都必須在酒店房進行十四天隔離。



運動員如果無法進行操練，狀態必然會滑落，從新聞片段所見有些參戰選手，只能夠在房間內面對牆壁作簡單的練習，十四日下來，自然難以萬全之態去參加今期的澳網，看來今年無可避免地會出現大量爆冷的賽果。



澳洲對於防疫的安排，絕對是全球最嚴謹的一個國家，但仍無法百分百阻止疫情的來襲，我不清楚他們對整個安排是部署了多久，相對來說香港賽馬會和政府協調推行「賽馬防護泡」，其實是早在去年三月已經着手推行，歷時九個月才到香港國際賽，可見真正要做好一件事，絕非口裏說說便可。



朱鎮輝



