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重點出擊——怡昌勇士 條件齊備

2021-01-20 列印
　　第九場「戰熊三千」跨季七戰四班谷草千二共六次上名，演出極準，適合作為評估賽事水準的一把尺。回顧總場次107，牠以頸位壓倒「得益良多」贏馬，同場季軍「電訊火箭」和殿軍「冠寶駒」隨後都交出佳績！再睇總場次178，頭馬「上校」能壓倒「戰熊三千」，當然實力有番咁上下，結果前駒隔仗再入勝門。

  今期推介第六場「怡昌勇士」，查牠季內第二戰碰上「戰熊三千」，該賽早段步速偏慢，形勢對牠們皆不利，但睇末段時間，「怡昌勇士」不但較「戰熊三千」衝得更勁，而且直路階段不斷轉移跑線，反之「戰熊三千」則取位暢順得多，最終兩駒以四分一身位距離分列三四名，可見「怡昌勇士」實力絕不遜色。之後牠接連角逐田草千四，並不能反映真正實力。如今相比178場次減去八磅，更強配外籍大師傅，爭勝條件齊備。

安西教練

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