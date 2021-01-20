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伊仁絮語——明月輝煌加程更好

2021-01-20 列印
　　第一場「星威」八戰未獲獎金，能力看似有限，但牠來港初期無論晨課或出賽都很稚嫩，根本不知競賽為何物，然而今季集中向中距離發展，上仗已開始接近。莫雷拉願意再掌帥印，應是有的放矢。看此駒腳法較為均速，母系亦具長力，今次跑大長途有權出冷。

  第七場「明月輝煌」上仗在港第二戰，僅以短馬頭不敵「至尊高陞」，表現甚佳。此駒澳洲曾贏千五米賽事，推算賽事水準，現居三班應有微利。其母Sunday Joy長力十足，今仗增程跑一哩，加上本身跑法主動，值得捧場。

Ian

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