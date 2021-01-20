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勝在有方——人和家盛繼續突破

2021-01-20 列印
　　「人和家盛」上季僅有四班中級水準。今季則不同，一出即輕取實力指標「富祿」，負重磅交出四班頂水準。回氣兩場後，前仗僅輸給常在千四入位之「馬友冠」，表現有進。耗力後剛戰起步受阻，沿途走大外疊，竟能以終極時速22秒01衝得殿軍，末段比今又同場之「共創繽紛」快0.55秒，亦比翌戰贏馬之「嘉應精英」快0.4秒，戰鬥力已升至三班中上級，最重要是演出轉穩而可打疊好。今次稍休五星期，喜見細馬體重回升，且重配贏馬拍檔潘頓，預期切入二疊跟好位後可持續突破。

        「宜春輝煌」今次轉場遇內側快馬不多，有望切入二疊跟好位，谷閘曾有好走勢，四歲馬亦有贏面。

方駿暉

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