馬場浮世繪——樂滿貫大慢閘不獲退款

昨晚第八場三班班千二米賽事，告東尼馬房的「樂滿貫」是臨場獨贏不足三倍的大熱門，不過這匹三歲馬在閘內煩躁不安兼起擒，雖然牠之後一度平靜下來，但到了閘門打開的時候，又再度起擒，結果大慢閘落後甚遠，鞍上人周俊樂未跑至一半已將馬兒收慢而回。事後競賽小組當然展開研訊，不過最終認為「樂滿貫」已獲得公平出閘，是正式出賽馬，所以並無退款安排。



馬場浮世繪