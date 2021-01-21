呂健威三W提前賀壽

昨晚谷中舉行九場夜賽，呂健威憑「英明勇將」、「股票傳奇」和「鴻運飛鷹」中三元，而蔡約翰則憑「喜盈寶」和「共創繽紛」包辦第七口孖寶。至於莫雷拉和潘頓亦告梅開二度，前者最終成為騎師王。



呂健威於本周五將迎來其六十二歲生辰，但昨晚已率先為自己炮製壽禮，分別勝出「英明勇將」、「股票傳奇」和「鴻運飛鷹」中三元。呂健威賽後說：「『英明勇將』當年由我購入，曾經一度躋身二班令人有所期望，可惜之後表現轉沉，直至上季才開始反彈。稍後此駒要回升第三班，對手增強不少，我或會馬主商討看看是否光榮退役。『股票傳奇』上仗大慢閘，所以今次賽前我花了很多時間調教，同時又為其更改配備，作針對性部署。莫雷拉在教馬方面很有心得，今仗出閘亦順利完全做足要求。」



至於昨晚停賽期滿復出的蘇銘倫，在頭場憑「靚紫荊」贏馬，練者徐雨石說：「『靚紫荊』年紀已大，目前跑中距離前欠缺速度，故嘗試讓其增程跑長途，而前仗牠在四班跑同程亦有好表現，今仗蘇銘倫的發揮甚出色，尤其最後五百米仍不慌不忙。此駒之後的部署要視乎賽程，因為大長途賽事實在不多，但應會集中跑千八米或以上。」



其餘何良憑「木火同明」取得今季第八W，練者賽後說：「『木火同明』在港初出即跑第二，當時我覺得牠頗有能力，可惜之後進度徘徊，要經過多場實戰，其生理和心理才漸入佳境。今季此駒屢欠運氣，經常排外檔起步，今次排四檔早段可以跟得較前，轉彎也不會太蝕位，結果再勝一仗。」



而方嘉柏則憑「快步速」贏馬，繼續領導群雄，練者表示：「『快步速』今季健康正常，而且閘前情緒穩定，所以早前贏出在港首場頭馬後，再出跑幾場也繼續接近，今場早段步速不如預期般快，幸好鞍上人郭能了解此駒脾性，提早發力上前，成為贏馬關鍵，希望賽後牠保持狀態，季內可以再爭取頭馬。」



另一方面，杜拜世界盃嘉年華將於香港時間今晚在美丹馬場展開，總共編排七場賽事，當中重頭戲為泥地千六米的麥通第一輪挑戰賽，以及草地千八米二級賽談唱劇錦標，去年英國二千堅尼殿軍「軍樂」將在此賽復出上陣。至於三月二十七日的杜拜世界盃賽馬日，下列香港馬匹已報名角逐，分別是「烽煙四喜」報跑杜拜世界盃和高多芬一哩賽，「添滿意」報跑杜拜草地大賽，「真妙星」報跑杜拜金莎軒錦標，「逍遙自在」和「黃金甲」報跑高多芬一哩賽。



此外，曾在香港和澳門客串的姚力高，早前出版自傳Riding For Freedom，內容包括他如何在巴西貧窮農村長大，透過不斷奮鬥而成為加拿大冠軍騎師，但由於童年受父親虐待，個人自尊甚低，即使事業上取得成就，卻一直受心魔影響，沾染賭博和性上癮惡習，幸好最終學懂釋放自己，從而轉任獲認證的人生教練。



記者：文傑、亨利