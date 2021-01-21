﻿順理成章——神蘇去留才是焦點

剛周日賀銘年大發神威，一日贏五場頭馬，表現簡直如有神助。其實他是全季馬會騎師，故有人認為他為爭取續約而大打身價波這個說法也站不住腳。至於幾位策騎合約到二月中或月底屆滿的騎師如郭能、波健士、薛恩及彭國年，未計昨夜成績，前兩者頭馬數字有十四場，位列前十之內而排名還高於賀銘年，其中郭能在早前更獲得出爭國際騎師錦標賽的機會，相信除非郭能及波健士因個人意願想離開，否則獲續約的機會應甚為樂觀。另外薛恩近期也有頭馬交出，頭馬數字按比例來算也勝過上季，故應得以繼續留港做其馬會騎師。至於上季彭國年初次來港即一鳴驚人，然而今季再臨則較遲建功，能否獲續約還要看短期內的演出如何。



萬人迷蘇銘倫早前才開始他的客串期，而原定的合約到二月中屆滿，初時有消息指他會延長客串期，但自他連番被罰停賽後，已有傳聞說他未必繼續留港，如傳言屬實，相信不少馬迷會感到失落，始終神蘇的身手是屬於殿堂級數，多這類騎師在陣中，賽事的可觀性也會增加不少。



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