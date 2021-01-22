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馬場浮世繪——四洋將續牌馬雅三月登場

2021-01-22 列印
  馬會牌照委員會公布，郭能、薛恩與波健士的牌照，都獲延長至馬季煞科，三人原來於二月十四日的初三賀歲賽後約滿。另外，原客串至二月份賽期完成的彭國年，亦會留港騎至季終，至於以往曾於港澳盃賽日訪港披甲的巴西籍好手馬雅，則獲發牌駐港，將於三月三日的谷戰登場，騎至七月十四日的馬季煞科谷戰。現年三十二歲的馬雅，在澳門上陣兩季都贏得冠軍騎師殊榮，其後轉戰新加坡，於去年騎師榜中僅以三場頭馬之差屈居亞軍。

馬場浮世繪
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