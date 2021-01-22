飛輪閃耀再度贏馬

巴度停賽兩個賽馬日後，周日復出，其九匹座騎中，多數都近績良好，屆時有望連場數胡。昨晨收操後，巴度對記者表現希望復出即有馬贏，可在騎師榜上扶搖直上，並認為以「飛輪閃耀」和「駿益善」這兩匹沈廄新勝馬的機會，最值得秤先。



「飛輪閃耀」初出跑田草千四米僅敗於「喜豐寶」得季軍，再出增程跑千六米即贏馬補中，周日列陣香港經典一哩賽，巴度分析︰「『飛輪閃耀』初出由我策騎後上得季軍那一役，已充分展示具有良好質素，故此再出贏馬絕非意外。以牠的外地賽績及陣上走勢估計，日後跑更長途程的威力更大，今次出戰經典一哩賽後，接着增程跑香港經典盃和香港打吡，正好符合部署，何況馬兒近期操練正常，無論快跳及試閘俱走勢良好，今次有備而臨，希望屆時取得佳績。」



「駿益善」上仗在田草千四米贏出在港首捷，相隔三個多星期後，周日在同一班次路程上陣，巴度說︰「『駿益善』於去年十一月初出時，走勢非常生硬，但相隔兩個月後，牠上仗便可擊敗對手贏馬，可見在短期內有長足進步。目前牠仍在成熟進步階段，今仗多負六磅再跑同程千四米，按理應不會有阻力，而且同場對手實力跟上場相若，只要『駿益善』繼續發揮本身實力，有力爭取連捷。」



最後，巴度表示「載譽歸來」上場競逐華商會挑戰盃，直路早段嚴重受阻，因而失去平衝，後來逐漸回復走勢，最終僅跑得第四名。巴度指，「載譽歸來」今仗競逐百周年紀錄短途盃，本應機會不差，可是跟要多匹高分馬平磅競逐，形勢十分蝕底，只希望臨場有較佳際遇，可入前列一席。



特約記者︰文傑