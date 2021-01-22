﻿張氏理論——出色牌仔如一班馬

見習騎師出道即要入馬房拜師，而轉師傅雖不常見，也會出現。有時是根本練馬師離任，有時是師徒關係平平。不過最不幸（或有運）的一位香港見習生，要算是林凱，他是九十年代中出道，隸屬大摩馬房，可惜第一次出賽就墮馬，於是大摩立即解除合約。林凱失了見習生資格，轉到澳門發展拜師董驃，畢業後一直當二線騎師。



當時香港見習生制度，是每一兩年出一批十位八位見習生，即同時可能有兩三期見習生在陣，平均都有十餘人，即平均每兩個馬房有一位見習生，大倉主如老摩更可有兩名徒弟。



港澳馬圈有一說法，就是如果馬房內有位出色的見習騎師，等於有一匹第一班馬，此話何解？



原來見習生不止可為馬房效力，也要外借，而見習生所贏的所有獎金，要分一半給師傅。這由馬會自行分發，見習生未畢業不可取獎金（後來可取部分），由馬會保管，到畢業時才一筆過取。



張福元