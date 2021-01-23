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馬場浮世繪——包裝永勝未有計畫轉跑法

2021-01-23 列印
  希斯馬房旗下身價高昂的「包裝永勝」，季內兩戰無功，本月初此駒由潘頓試泥閘，馬匹在加配羊毛面箍後，起步順利搶出，就此一放到底勝出。

  然而，騎師潘頓昨晨表示，由於該駒過去兩仗起步稍慢，故此該課試閘目的是要求馬兒起步順利，但暫時沒有任何計畫，讓「包裝永勝」今仗轉用較主動跑法，不過最終臨場如何發揮，有待他與練馬師希斯研究，再視乎臨場形勢再決定。

馬場浮世繪
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